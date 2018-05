Facebook peut-il réellement devenir un véritable concurrent sur le marché des plateformes de rencontre ?

(Agence Ecofin) - Facebook veut vous faire rencontrer votre âme sœur. C’est ce qu’a annoncé, hier, le réseau social à l'occasion de sa conférence pour les développeurs, organisée à San José, en Californie. Dans les faits, l’entreprise va lancer une nouvelle fonctionnalité permettant de faire connaissance avec des personnes extérieures à son cercle d'amis.

Cette fonctionnalité aura pour principal objectif de faire naître des « relations authentiques et durables, pas seulement des plans d'un soir », comme l’explique Mark Zuckerberg (photo), le fondateur du réseau social.

« C'est une des premières choses à laquelle j'avais pensé quand Facebook a démarré pour connecter des étudiants, à l’université. Nous le lançons 14 ans plus tard », a déclaré Chris Cox, directeur des produits du réseau social. Ce dernier a expliqué que le réseau social avait décidé d'ajouter cette fonctionnalité depuis 2016, après la publication, devenue virale, d'un couple s'étant rencontré sur le site.

Pour les plus ironiques, ce serait très facile pour Facebook, de faire rencontrer l’âme sœur à ses abonnés, puisque le réseau social sait déjà tout sur eux. Comme l’explique une étude de l’université de Cambridge datant de 2015, les réseaux sociaux sont l’un des moyens les plus efficaces pour réaliser un profil psychologique. En plus, les nombreuses données personnelles que détient Facebook sur ses abonnés pourraient être d’une efficacité redoutable pour faire correspondre deux personnes.

Mais, les données personnelles pourraient justement constituer le premier obstacle de la nouvelle fonctionnalité de Facebook. Sur le marché des sites de rencontres, la confiance est à la base de la relation entre le fournisseur de services et ses bénéficiaires. Et depuis les récents scandales de Facebook, on peut dire avec certitude que le réseau social ne suscite pas beaucoup de confiance chez ses utilisateurs.

Servan Ahougnon