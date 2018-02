La Tanzanie lance le passeport électronique

(Agence Ecofin) - Le président de la République de Tanzanie, John Magufuli (photo), a procédé au lancement officiel du passeport électronique tanzanien le 31 janvier 2018. La mise à la disposition des citoyens de ce document de voyage intelligent, le Chef de l’Etat a souligné qu’elle permettra entre autres, à la Tanzanie de renforcer sa sécurité nationale, de mieux contrôler les migrants illégaux et de générer des recettes supplémentaires pour le Trésor public.

Contrairement à l’ancien passeport, l’e-passeport contient une puce électronique dans laquelle sont stockées toutes les informations d’identité du détenteur. Son nom, sa date de naissance, sa ville de résidence, etc. Le document contient également un identifiant biométrique et une photographie numérique du détenteur, ainsi que des caractéristiques de sécurité pour empêcher une lecture non-autorisée ou une copie des données enregistrées.

Le projet e-passeport tanzanien est le fruit d’une collaboration entre le département de l'Immigration de Tanzanie, le gouvernement d’Irlande et la société américaine HID. Il a coûté 57,82 millions de dollars US. Selon Anna Makala, la commissaire générale de l'immigration (CGI) de Tanzanie, c’est depuis septembre 2017, que le pays travaille sur son passeport électronique. Il a une durée de validité de 10 ans. Les anciens passeports ne seront plus valides, dès janvier 2020.