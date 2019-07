Zimbabwe : le gouvernement décaisse 220 millions $ pour la réhabilitation des routes endommagées par le cyclone Idai

(Agence Ecofin) - Au Zimbabwe, le gouvernement a décaissé 220 millions $ pour la réhabilitation des routes et ponts endommagés par le passage du cyclone Idai dans les districts de Chipinge et de Chimanimani qui ont été les plus touchés par ce phénomène naturel. Le gouvernement a estimé à 266 millions $, le coût de la réparation de l’ensemble des infrastructures de transport endommagées.

« Les travaux de restauration permanente débuteront au cours de la semaine prochaine. Selon les prévisions du gouvernement, les travaux sur les ponts, les voies d’accès aux ponts et les sections de routes balayées par la pluie, seront achevés avant la prochaine saison des pluies. Le gouvernement a déjà décaissé les financements et les contractants engagés sur les sites, mobilisent actuellement leurs équipes.», a affirmé Joel Biggie Matiza (photo), le ministre des Transports et des Infrastructures de développement.

L’Etat zimbabwéen a évalué le coût de restauration de l’ensemble des infrastructures endommagées par Idai à 768 millions $.

Gwladys Johnson Akinocho