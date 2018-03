Journée mondiale de l’eau : la Sénégalaise des Eaux (SDE) a doublé sa production et le nombre de consommateurs

(SDE) - A l’occasion de la journée mondiale de l’eau, la Sénégalaise des Eaux (SDE) a présenté au grand public aujourd’hui à Dakar son rapport de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE). Assurant l’exploitation et la gestion du service public de l’eau potable en milieu urbain au Sénégal depuis 1996, la SDE met en exergue dans ce rapport son engagement constant pour un meilleur accès à l’eau et une optimisation de sa relation clients. Le présent rapport met également en avant l’attention portée à l’environnement et à toutes les parties prenantes de la SDE, notamment les communautés au sein desquelles la SDE opère.

Alors que l’alimentation en eau reste un important défi pour de nombreux pays africains, le savoir-faire de la SDE constitue une référence africaine en termes de performance. Ainsi, le taux d’accès au service de la SDE est passé de 80% en 1996 à 98 % en 2017 (contre une moyenne de 68% en Afrique subsaharienne). Avec un nombre de clients ayant plus que doublé sur la même période (près de 7 millions de consommateurs aujourd’hui), le Sénégal a augmenté la production d’eau de 96,3 millions de m3 à 180,4 millions de m3 d’eau potable en 2016 et 185,6 millions de m3 en 2017. Avec un rendement de réseau de 81% (soit une hausse de plus de 10 points depuis vingt ans), les pertes sont par ailleurs en forte diminution.

Ces performances s’expliquent notamment par l’investissement dans les compétences internes, le capital humain et l’attention portée au bien-être des salariés de la SDE. L’entreprise est résolument engagée dans une stratégie de renforcement et de développement des compétences de ses 1 209 collaborateurs, avec 86,7 millions de francs CFA dépensés en 2016 pour la formation de plus de 800 collaborateurs, soit au total 18 296 heures de formation dispensées. Considérant qu’un contrat durable est un facteur d’attractivité et de motivation, 97% des contrats étaient des CDI en 2016.

En tant qu’entreprise citoyenne, la SDE attache une importance particulière à sa responsabilité sociale et environnementale pour le bénéfice des populations et le développement local. Ainsi la SDE accompagne la SONES en mettant en œuvre les programmes d’accès à l’eau des populations défavorisés. Le nombre de branchements dédiés aux populations à faible revenu a été de 4 781 en 2015 et de 5 848 en 2016. Au cours des cinq dernières années, 53 793 branchements sociaux et 276 691 mètres d’extension ont été réalisés. Cet ancrage parmi les communautés se traduit par des actions menées en faveur des populations voisines des installations de la SDE.

« Tout au long de ce rapport RSE, on retrouve les valeurs fortes de la SDE : respect des engagements, équité dans nos actions, quête de la performance, esprit d’équipe, protection des hommes et de l’environnement, déclare Abdoul Ball, Directeur Général de la SDE. Le fait que la ville de Dakar ait été récemment distinguée par la Banque mondiale pour la gestion de son réseau et que le Sénégal ait atteint l’Objectif du Millénaire pour le Développement (OMD) pour l’accès à l’eau potable constitue une immense fierté pour tous les collaborateurs de la SDE. La SDE a su développer une expertise sénégalaise sur tous ses métiers, en étroite collaboration avec la Sones. Le modèle sénégalais de partenariat public-privé constitue ainsi une référence africaine. »

À propos de la Sénégalaise des Eaux

La Sénégalaise des Eaux assure l'exploitation et la gestion du service public de l'eau potable en milieu urbain au Sénégal depuis 1996. Elle a été mandatée par l'État du Sénégal à la suite de la restructuration du sous-secteur de l'hydraulique urbaine sur la base d'un Contrat d'Affermage. Les performances de l'entreprise (1996-2017) ont grandement contribué à l'atteinte par le Sénégal des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) dans le domaine du service d'eau potable en compagnie des autres acteurs du secteur de l'hydraulique urbaine. La SDE participe aux côtés des autorités sénégalaises à l'amélioration constante de la qualité de vie des populations. Avec 1209 collaborateurs à la fin 2017, la SDE approvisionne plus de 7 millions de consommateurs chaque jour à travers des branchements individuels et des bornes fontaines. La SDE est membre de l'Association Africaine de l'Eau (AAE), de l'International Water Association (IWA) de la Fédération Mondiale des Opérateurs Privés de Services d'Eau (AQUAFED) et du Conseil Mondial de l'Eau (WWC). Pour plus d’information, www.sde.sn