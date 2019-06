Namibie : Windhoek élabore sa stratégie d’adaptation au réchauffement climatique

(Agence Ecofin) - En Namibie, la capitale et plus importante ville du pays, Windhoek, travaille actuellement à une stratégie et à un plan d’actions sur le changement climatique, a révélé Olavi Makuti, l’un des environnementalistes de la municipalité. La stratégie en cours d’élaboration s’applique dans 9 domaines et se repose sur trois piliers que sont l’adaptation, la mitigation ainsi que les questions transversales.

Dans le cadre de la mitigation, la stratégie s’intéresse aux problèmes tels que la sécurisation de l’accès à l’eau et la gestion optimale de cette ressource, la protection de la biodiversité et de l’écosystème, des zones habitées, la préparation aux catastrophes naturelles et les problèmes de santé publique.

La ville se concentrera également sur le développement de solutions énergétiques durables et bas carbone, le développement d’un système de transport durable afin de réduire les émissions. Une part de la stratégie consiste également en la sensibilisation des populations sur la problématique du changement climatique.

Un comité de gestion du climat sera également mis en place par la ville, afin de suivre l’évolution du plan et de la situation.

Gwladys Johnson Akinocho