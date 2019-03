Danone Communities annonce un nouvel investissement dans Impact Water Nigeria pour développer l’accès à l’eau potable pour tous

(DANONE COMMUNITIES) - Danone Communities, fonds d’investissement et incubateur d’entreprises sociales à destination des populations à faibles revenus, annonce un nouvel investissement dans l’entreprise sociale Impact Water Nigeria. Avec désormais plus de 3 millions de personnes bénéficiaires, Danone Communities accélère le développement de l’accès à l’eau potable pour tous, contribuant ainsi au 6e objectif de développement durable des Nations Unies.

4 milliards de personnes dans le monde n’ont pas accès à une eau potable sûre*. Dans ce contexte, Danone Communities annonce un nouvel investissement dans Impact Water Nigeria, une entreprise sociale dont la mission consiste à rendre disponible l’eau potable dans les écoles à grande échelle au Nigeria.

Impact Water opère depuis plusieurs années en Ouganda, où elle bénéficie d’une expérience approfondie, et a ouvert une branche au Nigeria en 2017. 90% de l’eau au Nigeria est contaminée par des bactéries**. L’enjeu pour la santé et l’avenir de ce pays à la démographie très forte est donc crucial.

Le modèle d’Impact Water Nigeria est d’installer des unités de traitement de l’eau décentralisées, principalement dans les écoles et universités.

Impact Water Nigeria développe un modèle innovant, notamment en proposant des équipements de purification d’eau simples à installer et à entretenir pour les écoles. Impact Water s’adapte également à la capacité de financement des écoles, tant par le prix accessible des équipements que par les modalités de paiement proposées. En plus de son impact sur la santé, Impact Water Nigeria a également un impact sur l’environnement : traditionnellement, les écoles utilisent du bois pour faire bouillir l’eau de boisson. Cette solution est polluante et aléatoire quant à la qualité de l’eau obtenue. Impact Water Nigeria, grâce à ses unités de traitement de l’eau installées dans les écoles, leur évite de brûler ce bois et permet ainsi de créer des crédits carbones.

Fin 2018, Impact Water Nigeria a équipé plus de 5 000 écoles et universités et permet à 1,8 million d’enfants et d’étudiants d’avoir accès à une eau potable sûre.

Danone Communities impacte désormais plus de 3 millions de personnes

Avec ce 7e investissement dans le secteur de l’accès à l’eau potable, Danone Communities renforce son portefeuille et continue d’encourager le développement d’un modèle novateur d’approvisionnement en eau.

Avec l’ensemble de ses investissements réalisés dans des entreprises sociales à travers le monde, Danone Communities impacte désormais plus de 3 millions de personnes, chaque jour. Danone Communities a joué un rôle de catalyseur dans la diffusion du modèle des kiosques à eau – également connu sous le nom de Safe Water Entreprises (SWE) – un modèle rentable permettant de fournir de l’eau potable aux communautés défavorisées. Une étude a récemment mis en lumière le potentiel de ces kiosques à eau qui pourraient apporter une solution pérenne d’accès à de l’eau potable à 200 millions de personnes à travers le monde.

Pour atteindre cet objectif, Danone Communities appelle à une adoption plus large du modèle SWE et à une collaboration accrue pour faire progresser significativement le nombre de bénéficiaires.

*Source : The untapped potential of decentralized safe drinking water enterprise - http://safewater.enterprises/

**Source : MICS/UNICEF 2016-2017

À propos de Danone Communities (http://www.danonecommunities.com/)

Danone Communities est un incubateur de social business ciblant des populations à faibles revenus vivant avec 1 à 5 dollars par jour. Ces entreprises fournissent des produits qui répondent à la malnutrition et au manque d’accès à l’eau potable. Fruit de la rencontre entre Franck Riboud et le lauréat du prix Nobel de la paix Muhammad Yunus, l’histoire de Danone Communities a démarré au Bangladesh avec la création de Grameen Danone. Elle s’est poursuivie à travers le monde grâce à d’autres investissements dans divers pays, notamment au Sénégal et au Mexique. À ce jour, le portefeuille comprend 11 investissements réalisés dans 15 pays bénéficiant à trois millions de personnes.

À propos de Safe Water Enterprise (SWE)

Danone Communities est depuis longtemps convaincu de l’impact social et de la solidité du modèle économique des kiosques à eau. Danone Communities a uni ses forces avec des partenaires clés, tels qu’Aqua for All, la Fondation Hilton, la Fondation Osprey et The Family Stone Foundation pour conduire l’étude « le potentiel inexploité des entreprises de distribution d’eau potable décentralisées ». Cette étude montre que les SWE - ces «solutions alternatives qui fournissent une approche modulaire et décentralisée pour fournir de l’eau potable traitée de manière sûre» - peuvent potentiellement «constituer un rôle significatif dans la solution de distribution d’eau potable à l’échelle mondiale, mécanisme rentable et efficace pour servir les plus démunis.»