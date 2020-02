Rwanda : la KfW octroie une subvention de 9,6 millions € au projet de ville verte de Kigali

(Agence Ecofin) - La Banque allemande de développement, KfW, vient d’allouer une subvention de 10 milliards de francs rwandais (9,6 millions €) au Rwanda dans le cadre d’un projet écologique. Les fonds serviront en effet à la mise en œuvre du projet de ville verte porté par la capitale Kigali.

Le gouvernement rwandais ambitionne d’implanter cette ville verte à Kinyinya dans le district de Gasabo. Elle s’étendra sur une superficie de 620 hectares et abritera 1749 logements s’étendant sur 18 hectares.

Les infrastructures seront alimentées par des centrales d’énergie renouvelable. Les maisons seront également connectées à des systèmes de collecte et de traitement d’eau ; ce qui permettra une réutilisation de la ressource épurée. Des bureaux sont également prévus pour accueillir des entreprises actives dans le domaine de l’innovation écologique.

« Les logements de la ville verte de Kigali seront abordables. Le projet vise à démontrer que la construction écologique est une nécessité et non un luxe, en s’efforçant de changer le stéréotype selon lequel le vert est cher. Vivre dans les logements économes en ressources permettra de réduire considérablement les factures d’électricité et d’eau d’une population qui dépense souvent 20% de ses revenus pour les services publics », informe le gouvernement sur le site dédié au projet.

Rappelons que l’ensemble du projet nécessitera un investissement de 1,3 milliard €. L’Allemagne prévoit d’y injecter 20 millions € supplémentaires.

Gwladys Johnson Akinocho

Lire aussi:

20/12/2019 - Rwanda : une Banque nationale de finance verte bientôt mise en place pour booster le financement climatique

27/06/2019 - Le Rwanda améliore sa capacité de mobilisation de financements verts avec l’appui de la Coalition for Green Capital