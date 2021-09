Kenya : le comté de Lamu alloue 500 000 $ pour sa résilience à la sécheresse

(Agence Ecofin) - Les pays africains consacrent entre 2 à 9 % de leur PIB aux dépenses d’atténuation des effets du changement climatique, a récemment annoncé le président sud-africain. Face aux dégâts causés par la sécheresse au Kenya, le comté de Lamu se mobilise.

Le gouvernement du comté de Lamu, au Kenya, a réuni plus de 500 000 $ pour faire face aux effets néfastes de la sécheresse qui affecte la région. Plus de 250 000 $ seront consacrés à l'achat et à la distribution de nourriture pour les résidents dans le besoin.

Près de 100 000 $ seront consacrés à l'acheminement d'eau par camion. 100 000 $ seront utilisés pour le soutien sanitaire et nutritionnel des personnes touchées, et plus de 45 000 $ seront utilisés pour un programme d'alimentation scolaire pour les plus de 9000 apprenants de la Early Childhood Development Education (ECDE) à Lamu.

Selon le gouverneur adjoint, Abdulhakim Aboud, les fonds ont été prélevés sur le fonds d'urgence de la région. « Nous avons dû réduire les allocations budgétaires de la région pour certains secteurs, afin de pouvoir réunir cet argent », a-t-il déclaré. Selon lui, au moins 100 000 personnes risquent de mourir de faim dans la région à cause de la sécheresse.

Le coordinateur de l'Autorité nationale de gestion de la sécheresse, Mohamed Dahir, affirme que la migration accrue du bétail de Tana River, Garissa et d'autres comtés voisins affecte les pâturages et les ressources en eau de Lamu.

La semaine dernière, le groupe de pilotage de la sécurité alimentaire de Lamu a annoncé que près de 100 000 $ sont nécessaires pour faire face de toute urgence aux effets néfastes de la sécheresse.

Afin de mieux les atténuer, Abdulhakim Aboud invite le gouvernement central et les partenaires au développement à apporter des fonds et un soutien technique. « Plus de la moitié des ménages ici sont confrontés à une grave pénurie alimentaire. Nous faisons appel au gouvernement pour nous aider », a-t-il déclaré.

