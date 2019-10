Ghana : le plan d’assainissement d’Accra primé par ses pairs pour l’intégration de la collecte informelle des déchets

(Agence Ecofin) - Au Ghana, le programme de gestion des déchets solides, élaboré par la ville d’Accra, a été primé lors des C40 Cities Bloomberg Philanthropies Awards qui se sont tenus lors du Sommet des maires organisé par le C40 à Copenhague.

Dénommé « The future we want engages all citizens », le projet ambitionne de mettre à contribution la collecte des déchets informels. La ville compte intégrer cette forme de collecte informelle à son système officiel de collecte et de traitement des déchets afin de participer à la mise en place d’un système d’emploi plus juste et plus équitable.

« Notre projet reconnaît le rôle crucial du secteur informel dans le développement durable des villes. Lutter contre le réchauffement climatique requiert des prises de décision inclusives qui s’assurent que tous les citoyens font partie de la solution et que l’action locale a un impact positif sur la situation globale », a affirmé Mohammed Sowah (photo), le maire d’Accra.

« Ces projets primés sont la preuve des efforts incroyables que les villes autour du monde font pour faire face à l’urgence climatique. Ils devraient être étudiés par les maires et les dirigeants des villes afin de s’en inspirer pour définir le futur qu’ils désirent pour leurs villes », a affirmé Anne Hidalgo, maire de Paris et présidente du C40.

Le C40 est une organisation qui réunit les 86 villes les plus importantes du monde et qui agit en faveur du climat.

Gwladys Johnson Akinocho