Coronavirus en Afrique : comment Veolia prépare l’après crise

(VEOLIA ) - « Plus que jamais, il y a urgence à irriguer l'Afrique » soulignait il y a quelques jours, Christophe Maquet, Directeur de la zone Afrique & Moyen-Orient du groupe Veolia dans une tribune publiée dans un journal économique français. A l’ère du coronavirus, l’accès à l’eau et aux mesures d’hygiène sont en effet des facteurs clés de la lutte contre la propagation de la pandémie, particulièrement en Afrique où plus de 320 millions de personnes sont encore privées d’eau potable. Dans ce contexte, Veolia, l’un des principaux groupes de services collectifs opérant sur les cinq continents, a fait de l’Afrique sa priorité.

Fortement exposée au stress hydrique à cause de la sècheresse, mais aussi au stress sanitaire, en raison du déficit d'assainissement favorisant la prolifération d'endémies, et au stress environnemental, notamment lié à l'absence de solutions efficaces de collecte et traitement des déchets, la situation en Afrique, est en effet doublement préoccupante.

Dès le début de la crise sanitaire mondiale, la multinationale française a mobilisé 6500 collaborateurs sur l’ensemble du continent africain pour répondre efficacement aux besoins des populations en eau potable, en énergie et en assainissement. Des services essentiels dans une région où l’eau est un levier de santé publique.

Un engagement fort auprès des partenaires africains pour éviter la catastrophe sanitaire

Présente sur le continent depuis plus de 21 ans, Veolia renforce son engagement auprès des acteurs publics et économiques africains dans une relation de co-construction de solutions efficaces, résilientes et pérennes, tout en s’inscrivant dans un modèle de développement durable et sociale.

Il y a plus de 2,6 millions de personnes dans le monde qui meurent chaque année des conséquences de l’eau insalubre, la crise du coronavirus rend la mission de Veolia encore plus pressante. Réutilisation des eaux usées, dessalement, rationalisation de l'offre et de la demande en eau, gestion responsable des déchets… La compagnie fondée en 1853 met tous ses moyens à contribution pour garantir l’accès de la population à ces services essentiels et limiter la propagation du virus dans cette partie du monde où plus de 51 000 de cas d'infection au Covid-19 ont été recensés à ce jour.

Suite à la mise en place, par de nombreux pays, de mesures exceptionnelles destinées à freiner l’épidémie, Veolia s’est organisée au cas par cas en prenant en considération le contexte de chaque État malgré les restrictions.

Rompue à la gestion de crises et à intervenir dans des contextes complexes, Veolia s’appuie sur son savoir-faire éprouvé

A la mobilisation des équipes techniques et clientèle (24h/24 et 7j/7), s’ajoute le déploiement de tous les moyens nécessaires en matière de logistique et de prévention, pour garantir la sécurité des collaborateurs, particulièrement ceux qui sont en premières lignes, sur le terrain.

Pris comme modèle sur le continent, la Société d'Exploitation des Eaux du Niger (SEEN), filiale de Veolia, a réussi à multiplier par 8, le nombre de personnes ayant accès à l’eau potable en 20 ans. Notamment grâce au Programme Sectoriel Eau, Hygiène et Assainissement adopté par les autorités en collaboration avec la compagnie française, près de 4 millions de nigériens sont désormais fournis quotidiennement en eau potable, dans 55 villes et villages répartis sur le territoire.

En Namibie, considérée comme le pays le plus aride d'Afrique australe, les eaux usées de la capitale Windhoek, sont recyclées en eau potable depuis 1968. Un exemple qui a inspiré Veolia qui y a développé depuis 2002, une usine dotée de technologies de pointe permettant de satisfaire 35% des besoins en eau potable de la commune et de son agglomération, alimentant près de 300 000 personnes.

Au Maroc par exemple, Redal et Amendis, les deux filiales du groupe, ont notamment activé des comités de crise qui suivent en permanence l’évolution de la situation, pour adapter les Plans de continuité d’activité (PCA) établis par l’entreprise, et directement pilotés par les comités de haut niveau afin de garantir le maintien de la qualité de service en toutes circonstances.

Le digital, un espoir tangible pour une Afrique sereine et résiliente

Pour Veolia, cette situation inédite pourrait déboucher sur des opportunités tangibles pour le continent de prendre le virage de la digitalisation. En s'appuyant sur l'expertise de groupes qui ont développé la transformation digitale dans leurs opérations en Afrique, les pays du continent pourront ainsi accélérer leur résilience.

Au sein du groupe français, la transformation digitale est un projet à la fois managérial et opérationnel, qui fait évoluer les méthodes de travail, les technologies, mais aussi l’ensemble du business model, pour mieux s’adapter aux nouveaux usages et explorer de nouveaux leviers de croissance.

Chez Redal et Amendis au Maroc, comme chez SEEN au Niger, les équipes peuvent désormais suivre les opérations à distance et en temps réel grâce à un centre d'hypervision "Hubgrade". Conçu comme une véritable plateforme intégrée de pilotage, cet outil à la fois intelligent et digital, apporte une réponse concrète pour piloter l'efficacité environnementale et apporter des synergies opérationnelles à tous les pôles d’activité (eau, énergie et déchets).

Face à un défi de taille, l’entreprise se prépare pour le développement d’une Afrique dotée d’un avenir plus résilient, plus inclusif, plus digital et plus durable, au sortir de la crise du covid-19, pour cela elle devra régler durablement le problème de l'accès à l'eau, pour un continent souverain, prospère et maître de son destin.