(Agence Ecofin) - Henley & Partners, le cabinet anglais de conseil en citoyenneté et de résidence mondiale vient de publier le classement 2020 des passeports les plus puissants au Monde. Alors que l'Afrique est encore en retard par rapport au reste du monde, quelques pays africains se distinguent du lot.

Sur le continent, c’est le passeport des îles Seychelles qui est plus puissant. Classé 29e mondial, il donne accès à 151 destinations. Il est suivi de celui de l’île Maurice (32e ,146 destinations), de l’Afrique du Sud (56e ,100 destinations), du Botswana (62e, 84 destinations) et la Namibie (67e, 76 destinations).

Le bas du tableau africain est occupé par la République démocratique du Congo, l'Erythrée (98e), le Soudan (100e), la Libye (102e) et la Somalie (104e).



Commentant ce classement, les chercheurs en sciences politiques Utur Altundal et Ömer Zarpli, respectivement, de l'Université de Syracuse et l'Université de Pittsburgh ont constaté qu'il existe une corrélation fortement étroite entre la liberté de voyager et d'autres types de libertés : économiques, politiques et même individuelles.

Classement des passeports africains :

Seychelles (27e mondial)

île Maurice (31e)

Afrique du Sud (53e)

Botswana (62e)

Namibie (68e)

Lesotho (69e)

Eswatini (70e)

Malawi (71e)

Kenya (72e)

Tanzanie, Zambie (73e)

Gambie, Tunisie (74e)

Cap Vert, Ouganda (77e)

Ghana (78e)

Zimbabwe (79e)

Maroc, Sierra Leone (80e)

Bénin (81e)

Mozambique, Sao Tomé-et-Principe (82e)

Burkina Faso, Rwanda (83e)

Cote d'Ivoire, Guinée, Sénégal (82e)

Gabon, Mali, Togo (83e)

Mauritanie (84e)

Cote d’Ivoire (85e)

Gabon, Sénégal (86e)

Guinée, Togo (87e)

Madagascar, Mali, Niger (88e)

Tchad,Guinée-Bissau, Guinée équatoriale (89e)

Centrafrique (91e)

Algérie (92e)

Angola, Egypte, Burundi, Cameroun, Liberia (93e)

Congo (94e)

Nigeria, Djibouti (95e )

Ethiopie, Soudan (96e)

République démocratique du Congo, Erythrée(98e)

Soudan (100e)

Libye (102e)

Somalie (104e)

A l’échelle mondiale, le passeport du Japon, pour la troisième année consécutive, se positionne comme le plus convivial au monde pour les voyages, car donnant accès à 191 pays. Il est suivi de celui du Singapour et de l’Allemagne, qui occupe le précédent rang de la Corée du Sud, désormais quatrième.

TELECHARGER LE CLASSEMENT COMPLET Henley Passeport index 2020 ICI

Romuald Ngueyap

Lire aussi

Les Africains sont disposés à voyager 2 à 3 fois par an par avion et à dépenser pour plus de confort, révèle Sabre Corporation