Sénégal : la SDE renforce l’alimentation en eau potable de Medina Gounass

(SDE) - La Sénégalaise des Eaux (SDE) annonce la finalisation des travaux de rénovation et de renforcement de l’alimentation en eau potable de Medina Gounass, l’un des hauts lieux de la vie religieuse au Sénégal. La SDE a investi un total de deux cent millions de francs CFA.

Cette initiative exceptionnelle de la SDE fait suite au drame survenu lors de l’édition 2017 du Daaka (retraite spirituelle) de Medina Gounass, lorsqu’un incendie avait ravagé le site de retraite, faisant plus d’une vingtaine de morts, de nombreux blessés et des dégâts matériels importants. Le sinistre avait été aggravé par les difficultés d’approvisionnement en eau de la cité religieuse, qui reçoit chaque année des milliers de pèlerins pendant une dizaine de jours.

Ces travaux, financés par la SDE, permettent de doter Medina Gounass d’un dispositif de distribution d’eau moderne pour un approvisionnement satisfaisant des habitants de la localité et des pèlerins. Des bouches d’incendie permettront aussi d’assurer l’intervention des sapeurs-pompiers dans les meilleures conditions en cas de sinistre.

Le Directeur général de la SDE, Abdoul BALL, qui s’est rendu à Medina Gounass pour assister à l’inauguration du forage, a déclaré : « L’entreprise est fière de contribuer à l’amélioration de l’alimentation en eau potable de la population sénégalaise, ce tout particulièrement dans un site chargé d’histoire et de spiritualité comme Medina Gounass. C’est parce que ce lieu revêt une importance historique et spirituelle que nous estimions de notre devoir de faire le nécessaire pour que le pèlerinage puisse avoir lieu dans des conditions de sécurité optimales. »

Les dignitaires de la cité religieuse de Medina Gounass et la direction de la SDE rassemblés pour l'inauguration du nouveau forage.

Dans le cadre de sa politique RSE, la SDE œuvre dans l’écoute de ses parties prenantes et dans le respect de son environnement humain et naturel. Elle est la première société de production et de distribution d'eau d'Afrique certifiée QSE (Qualité, Sécurité et Environnement). La SDE a été évaluée au niveau exemplarité sur le référentiel ISO 26 000 (responsabilité sociétale d’entreprise) par l’AFNOR.

À propos de la Sénégalaise des Eaux

