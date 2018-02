Nigeria : l’Autorité nationale des ports a généré 833 millions $ de recettes en 2017, le niveau le plus élevé depuis 5 ans

(Agence Ecofin) - L'Autorité nationale des ports du Nigéria (NPA) a annoncé, dans un communiqué publié ce mardi, avoir généré des recettes d’un montant total de 299,5 milliards de nairas (833 millions $) en 2017.

Ce chiffre est en hausse de 84,65% par rapport au niveau de revenu enregistré en 2016, qui s’élevait à 162,2 milliards de nairas (451 millions $). Selon la NPA, cette performance réalisée en 2017 constitue son niveau de revenu le plus élevé au cours des cinq dernières années.

En effet, en 2013, ce sont 154,50 milliards de nairas (429,7 millions $) de revenus qui ont été perçus par l’Autorité nationale des ports du Nigéria. Suivi en 2014, de 159,30 milliards de nairas (443 millions $), puis en 2015, de 180,50 milliards de nairas (502 millions $).

L'Autorité nationale des ports du Nigéria est une agence du gouvernement fédéral qui administre et exploite les ports du pays. Il s’agit notamment du port de Lagos, du port de Tin Can Island dans l'Etat de Lagos, du port de Calabar, du port de Delta, du port de Rivers, et du port d'Onne dans l'Etat de Rivers.