Gabon : la BAD va débloquer 77 milliards de FCFA pour améliorer la production de l’eau potable de la SEEG à Libreville

(Agence Ecofin) - Le gouvernement gabonais est sur le point d’obtenir un prêt d’un montant de 117, 4 millions d’euros, soit environ 77 milliards de FCFA auprès de la Banque africaine de développement (BAD). Selon le ministère des Ressources hydrauliques, qui révèle l’information, cet argent permettra d’améliorer l’apprivoisement de Libreville et ses environs en eau potable.

Il sera précisément question de réaliser des extensions du réseau dans les communes de Libreville, Owendo, Akanda et Ntoum et de renouveler les infrastructures de distribution et de stockage devenues obsolètes.

Le ministère des Ressources hydrauliques renseigne que les usines de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (Seeg) produisent au quotidien près de 230 000 m3 d’eau pour Libreville et ses environs. Mais en raison des fuites dans le réseau, des branchements anarchiques et de la vétusté des installations, seulement 50 % de cette production arrivent chez les consommateurs.

C’est pourquoi, rapporte la presse locale, en attendant la mobilisation de ces fonds, la Seeg va augmenter, grâce à la nouvelle usine Cim Gabon II, l’offre en eau de la capitale et ses environs de 36 000 m3 sur fonds propres. La Seeg, qui va investir 6 milliards de FCFA dans le projet, a confié sa réalisation aux entreprises ETE, Mega Services et Seteg.

PcA