Mauritanie : 133 millions $ de la Banque mondiale pour améliorer la fourniture des services essentiels

(Agence Ecofin) - La Mauritanie bénéficiera d’un financement de 133 millions $ de la Banque mondiale pour améliorer la délivrance des services publics essentiels. L’annonce a été faite par l’institution dans un communiqué publié ce mercredi 1 avril 2020.

La nouvelle aide est composée de trois financements affectés à différents projets d’utilité publique. La première enveloppe concerne une subvention de 66 millions $ de l'Association internationale de développement (IDA), visant à améliorer l'accès aux services locaux dans certaines localités du sud du pays et renforcer les capacités des gouvernements locaux à planifier et à gérer les services publics. Elle permettra également de venir en aide aux réfugiés et aux communautés grâce à la construction d’infrastructures de base.

La deuxième enveloppe concerne une subvention de 44 millions $ destinée à améliorer l'accès à des services d'eau et d'assainissement dans certaines zones rurales et petites villes toujours dans le sud de la Mauritanie. La dernière enveloppe de 23 millions de dollars permettra quant à elle « d'étendre le projet de soutien au système de santé de la Mauritanie, l'utilisation et la qualité des services de santé et de nutrition maternelle, néonatale et infantile dans la région du Hodh el Chargui », indique le communiqué.

« Ces trois projets se concentrent sur la priorité du gouvernement de lutter contre l'exclusion, soutenir la décentralisation et améliorer l'accès aux services de santé de base, à l'eau potable, à l'assainissement et à l'électricité dans les centres urbains secondaires et les zones rurales, en particulier dans les régions du Hodh soutenues par l'Alliance du Sahel », a à cet effet indiqué Laurent Msellati, directeur de la Banque mondiale pour la Mauritanie.

Moutiou Adjibi Nourou