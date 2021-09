Maroc : les FAR et l’armée américaine achèvent un programme de lutte contre les armes de destruction massive

(Agence Ecofin) - L’Afrique est un continent exposé aux risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. Les organisations internationales et les gouvernements mettent en œuvre des initiatives pour les maîtriser.

Les Forces armées royales marocaines (FAR) et l’armée américaine viennent de clôturer le Programme de coopération en matière de sécurité pour la lutte contre les armes de destruction massive (CWMD).

Ledit programme a duré six ans et coûté 16 millions de dollars. Il a permis de former une compagnie d’intervention des FAR dans la détection, l’identification et la sécurisation des risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, en utilisant les équipements de pointe. C’est ce qu’indique un communiqué de l’ambassade des Etats-Unis près le Maroc, publié le mardi 28 septembre.

Le programme a consisté en une douzaine d’activités de formation, qui ont permis de renforcer les capacités du personnel des FAR dans la conduite des opérations de décontamination massives, ainsi que dans la dispensation des soins médicaux d’urgence.

Ainsi, le Maroc se positionne désormais en tant que leader régional dans la lutte contre les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. Cette coopération consolide également le rôle du pays dans la prévention de la prolifération des armes de destruction massive, et le transfert illicite du matériel associé. Il permet en outre aux FAR de se déployer rapidement à l’intérieur du Maroc et à travers la région, afin de faire face aux cas d’urgence.

« Les relations entre les Etats-Unis et le Maroc ne cessent de se raffermir, et notre relation militaire exceptionnelle n’a de cesse de se renforcer, grâce aux programmes conjoints de formation comme celui-ci », a affirmé David Greene, chargé d’affaires auprès de l’ambassade américaine à Rabat, qui a assisté à la cérémonie de clôture.

Les Etats-Unis ont étroitement collaboré avec le Maroc, afin d’élaborer et de parfaire le plan d’intervention globale contre les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. En outre, le royaume chérifien prend part à plus de 100 engagements militaires avec le pays de l’Oncle Sam. Il accueille l’African Lion, le plus grand exercice militaire annuel sur le continent, et reste un partenaire privilégié des programmes américains de formation et d’entraînement militaires internationaux et de ventes militaires étrangères.

La compagnie d’intervention ainsi formée poursuivra les partenariats avec des organismes américains et internationaux ainsi que les autres pays africains, notamment le Kenya et le Sénégal qui ont déjà achevé le programme.

Isaac K. Kassouwi (stagiaire)