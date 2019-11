Coopération : la France fait un don de drones d’observation aux forces de défense et de sécurité du Niger

(Agence Ecofin) - La visite du général Thierry Marchand, directeur de la coopération de sécurité et de défense, aux forces armées françaises à Niamey s'est matérialisée par la remise de drones d'observation à la garde nationale et à la police nationale nigériennes. Une technologie qui, jusque-là, manquait à la panoplie de l'arsenal dont disposent les forces de défense et de sécurité nigériennes.