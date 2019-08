Angola: l'Etat veut mobiliser 300 millions $ pour achever le déminage de plus de 1200 zones piégées pendant la guerre civile

(Agence Ecofin) - L’Angola a besoin d’environ 300 millions $ pour achever, d’ici 2025, son programme de déminage des zones piégées pendant la guerre civile qui a déchiré le pays entre 1975 et 2002. C’est ce qu’a annoncé, ce mardi, Adriano Gonçalves, directeur du Bureau des échanges et de la coopération de la commission intersectorielle nationale pour le déminage et l'assistance humanitaire (CNIDAH).

D’après le responsable, l’Angola compte encore 1220 zones piégées par des mines antipersonnel. Ces mines, vestiges de la guerre civile qui a ravagé le pays pendant plus de deux décennies, sont aujourd’hui pour la plupart concentrées dans les provinces de Cuando Cubango, Moxico, Cuanza Sul et Bie.

« L'Angola n'est pas encore un pays exempt de mines, nous avons de grandes zones minées avec 105 millions de mètres carrés touchés », a indiqué Adriano Gonçalves.

Pour rappel, l'Angola est l'un des pays qui comptent le plus de mines antipersonnel au monde. En 2007, le pays comptait encore 3 600 zones minées.

Moutiou Adjibi Nourou