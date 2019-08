Soudan: le Conseil de transition déclare l'état d'urgence dans son principal port, après des violences meurtrières

(Agence Ecofin) - Au Soudan, le Conseil de transition a déclaré le week-end dernier, l’état d’urgence dans l’Etat de la Mer Rouge, à l’est du pays.

La nouvelle mesure intervient après que des violences ont fait plus d’une dizaine de morts à Port-Soudan, la capitale de l’Etat et principal port du pays sur la mer Rouge. Les heurts, dont les raisons restent encore inconnues, ont éclaté entre les tribus de Bani Amer et de Nouba qui ont eu « recours pour la première fois aux armes », d’après le communiqué du gouvernement.

Cette annonce intervient dans un contexte de recrudescence des violences intercommunautaires dans plusieurs pays africains ces dernières années. Le 18 août dernier, le Tchad annonçait la fermeture de sa frontière avec le Soudan, dans le cadre d’un état d’urgence déclaré dans l’est du pays après des violences intercommunautaires.

Notons que le gouverneur de l’Etat de la Mer Rouge et le chef de la sécurité ont été démis de leurs fonctions, alors qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’incident dans un pays où les violences intercommunautaires sont fréquentes.

Pour rappel, le nouveau conseil souverain assure depuis le 21 août, la transition au Soudan après la destitution du président Omar el-Béchir sous la pression de la rue.

Moutiou Adjibi Nourou