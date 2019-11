La Banque mondiale débloque 130 millions $ pour soutenir les efforts du Cameroun dans son « accueil généreux des déplacés »

(Agence Ecofin) - Le 19 novembre 2019, Yaoundé, la capitale camerounaise, a abrité la cérémonie de lancement officiel des quatre projets bénéficiaires des financements du « guichet refugiés IDA 18 », dans le cadre de l’approche intégrée « refugiés et communautés hôtes ».

Selon Abdoulaye Seck, le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Cameroun, le montant total de ces financements s’élève à 130 millions de dollars US (un peu plus de 77 milliards de FCFA), dont 86 millions de don (plus de 51 milliards de FCFA).

« Il est important de rappeler ici que le Cameroun a été le premier pays africain à bénéficier du guichet spécial réfugiés d’IDA 18. Ceci, en reconnaissance de la générosité du pays et de sa longue tradition de solidarité et d’hospitalité à l’endroit des personnes déplacées », a déclaré le patron de la Banque mondiale au Cameroun.

Concrètement, dans le cadre des programmes à financer, « les services de base tels que l’éducation, la santé et la nutrition seront offerts aux populations, pendant que des transferts monétaires et des activités génératrices de revenus dont bénéficieront les ménages pauvres et vulnérables permettront à ces derniers d’assumer les coûts directs et indirects qui y sont associés », a expliqué Abdoulaye Seck.

« À ces fins, les quatre projets devront travailler en étroite collaboration à tous les niveaux, notamment au niveau communal, où les mêmes organisations et relais communautaires pourront faciliter les différentes activités. L’objectif est que la somme des efforts soit plus grande que les efforts fragmentés, et ce, pour un impact maximum sur les communes et les populations hôtes », a-t-il souhaité.

BRM