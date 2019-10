(Agence Ecofin) - Le Cameroun est intéressé par l’acquisition d’équipements militaires russes notamment le système antiaérien de courte à moyenne portée Pantsir-S1, a annoncé l’ambassadeur du Cameroun en Russie, Mahamat Puba Salé lors d’un entretien avec Ria Novosti.

Le diplomate a toutefois fait remarquer que les discussions n’avaient pas encore abouti ; qualifiant au passage ce dossier de très important, tout en ayant bon espoir qu’un contrat sera conclu.

Mahamat Puba Salé a par ailleurs ajouté que le Cameroun avait également besoin de véhicules blindés de transport de troupes et d'hélicoptères militaires de transport et de combat en provenance de Russie, en vue d’intensifier la lutte contre les terroristes de Boko Haram.

« Ils [Boko Haram] installent des mines sur les itinéraires des militaires. Dans le cas où le véhicule n’est pas blindé, on perd des gens », a déclaré Mahamat Puba Salé. Tout en relevant que « les équipements russes sont de très haute qualité. Ce n'est pas un hasard si de nombreux pays du monde achètent des armes russes ».

Au cas où cette acquisition venait à être effective, le Cameroun sera alors le troisième pays africain après l’Algérie et la Libye à disposer du système antiaérien russe de courte à moyenne portée, Pantsir-S1.

Système de missiles et de canons destiné à protéger les sites civils et militaires contre tout type d’attaque aérienne, le Pantsir-S1 est armé de deux canons bitubes de 30 mm capables de tirer 5000 projectiles par minute et de 12 missiles d'une portée de 20 km. Il est doté de radars de détection et de suivi des cibles et peut mener un tir de précision en mouvement, lui permettant ainsi de détruire n'importe quelle cible volant entre cinq mètres et 15 km d'altitude, qu'il s'agisse d'un avion ou une bombe guidée.

Le système est également capable de détruire des véhicules et navires légèrement blindés.