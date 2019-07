Egypte : le gouvernement maintient l'état d'urgence pour trois nouveaux mois

(Agence Ecofin) - L’Egypte vient de prolonger de trois nouveaux mois son état d’urgence, a annoncé dimanche dernier la télévision publique, relayée par plusieurs médias internationaux. La nouvelle mesure intervient dans le cadre d’un décret présidentiel signé par le chef de l’Etat Abdel Fattah Al-Sissi (photo).

Celle-ci vise à permettre aux forces armées et à la police d’avoir les moyens légaux de « prendre les mesures nécessaires afin d’affronter les dangers du terrorisme et son financement, maintenir la sécurité dans l’ensemble du pays, protéger les propriétés publiques et privées et préserver la vie des citoyens ».

C’est en avril 2017, à la suite de deux attaques à la bombe dans deux églises du pays ayant fait au moins 47 morts et plus de 120 blessés, que le gouvernement avait instauré l’état d’urgence national. Ce dernier a depuis été plusieurs fois prolongé alors que de nombreuses organisations ont accusé le président Al-Sissi de violer les droits de l’homme dans le pays d’Afrique du Nord.

Notons que le nouveau décret, qui devrait être entériné par le parlement, est prévu pour entrer en vigueur à partir du 25 juillet prochain.

Moutiou Adjibi Nourou