La marine camerounaise veut acquérir deux patrouilleurs américains, en 2020

(Agence Ecofin) - « En 2020, la marine camerounaise prévoit de procéder à l’achat de deux patrouilleurs américains de 110 pieds pour accroître sa capacité à patrouiller dans la zone économique exclusive du Cameroun ». C’est une information révélée, mardi 21 janvier, par l’ambassade des Etats-Unis au Cameroun.

La représentation diplomatique se garde pour l’instant de donner les détails de cette opération d’achat de matériel militaire en cours. Elle explique, cependant, qu’il s’agit d’un acte d’une coopération militaire américano-camerounaise qui « s’élargit et se renforce ».

Parmi les éléments évoqués par les officiels américains pour illustrer ce renforcement, il y a également le rôle des Etats-Unis au sein du Groupe des amis du golfe de Guinée (G7 ++). Ce groupe coordonne l’appui des partenaires internationaux aux normes de sécurité maritime, comme convenu par les chefs d’Etat d’Afrique de l’Ouest et du Centre lors d’un sommet à Yaoundé en 2013. Ledit groupe contribue à sécuriser le golfe de Guinée contre les menaces de piraterie, vols à main armée et autres activités maritimes illicites.

Assistance

D’ailleurs, depuis janvier, les Etats-Unis coprésident avec le Gabon, et pour un mandat d’un an, le secrétariat du G7 ++. « Nous sommes fiers de soutenir le Cameroun et la région du golfe de Guinée cette année dans notre rôle de leader du Groupe des amis du golfe de Guinée », se réjouit l’ambassade des Etats-Unis.

Jusqu’en 2017, les Etats-Unis ont appuyé l’armée camerounaise avec plusieurs bateaux à coque rigide de classe Defender pour des patrouilles en mer. L’un des bateaux Defender a été utilisé lors du sauvetage de plus de 100 victimes de naufrage en août 2019 après qu’un bateau en provenance du Nigeria a chaviré près de Limbe, dans la région du Sud-Ouest.

Au fil des ans, les Etats-Unis ont fourni une assistance en matière de sécurité au Cameroun. Le but, selon les officiels américains, est « de soutenir l’atteinte d’objectifs mutuels en matière de sécurité maritime dans le golfe de Guinée, lutter contre l’extrémisme violent dans la partie septentrionale du pays et appuyer les initiatives de sécurité régionales ».

Sylvain Andzongo