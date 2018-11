Kenya: Airtel, Jamii, Safaricom et Telkom signent la charte de protection des enfants en ligne de GSMA

(Agence Ecofin) - Face à la multiplication des dangers auxquels sont exposés les Internautes au Kenya, l’Association mondiale des opérateurs télécoms (GSMA) a développé une charte de protection en ligne particulière pour les enfants (COP).

L’initiative soutenue par l'Autorité des Communications (CA) du Kenya et le ministère des Technologies de l'information et de la communication, a été adoptée par les sociétés Airtel, Jamii, Safaricom et Telkom.

C’est la première étape du lancement de la campagne « We Care » de GSMA en Afrique. A travers cette campagne engagée depuis 2014 en Amérique Latine, les opérateurs télécoms prennent des mesures pour permettre à leurs clients de profiter des avantages transformateurs de la technologie mobile dans un environnement sûr et fiable.

La campagne « We Care » comporte cinq domaines d’intervention : la promotion de l’inclusion numérique; la protection des enfants; la protection de l’environnement (par exemple, gestion des déchets électroniques); la réponse aux catastrophes; la contribution à la sécurité publique.

En signant la Charte sur la protection en ligne des enfants de GSMA, les opérateurs télécoms kényans se sont engagés à collaborer avec le régulateur du pays pour promouvoir une culture d'utilisation sûre et responsable d'Internet et d'autres outils TIC, par le biais de programmes d'éducation et de sensibilisation intégrant les considérations relatives aux droits des enfants.

Airtel, Jamii, Safaricom et Telkom se sont aussi engagés à soutenir le gouvernement, les forces de l'ordre, la société civile et d'autres parties prenantes dans la lutte contre la maltraitance en ligne des enfants.