La Tunisie sollicite un prêt de 500 millions $ pour l'achat d'avions d'attaque américains

(Agence Ecofin) - Le gouvernement tunisien a adressé au département d’Etat américain une demande de prêt de 500 millions de dollars pour financer l’acquisition d’avions d’attaque légers de fabrication américaine.

Selon le projet de budget du département d’Etat pour l’exercice 2020 publié le 13 mars, l’administration américaine s’oriente vers l’approbation de cette requête.

La Tunisie a bénéficié d’une aide militaire de près de 80 millions de dollars de la part du Fonds américain de soutien et de développement économique en 2018.



Cette aide a été essentiellement consacrée à l’achat d’équipements militaires (65 millions $), au financement d’opérations antiterroristes et de déminage (6,1 millions $) et au financement de l'entraînement et de la formation des forces armées tunisiennes (2,2 millions $).



