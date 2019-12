Attaques d’Inatès : Emmanuel Macron sera au Niger, le 22 décembre, pour rendre hommage aux soldats nigériens tués

(Agence Ecofin) - Le président français Emmanuel Macron (photo) est attendu au Niger le 22 décembre 2019 pour une visite de quelques heures, rapporte l’AFP qui cite la présidence française.

L’objectif de cette visite est de rendre hommage aux 71 soldats nigériens tués durant l'attaque du 10 décembre à Inatès, près de la frontière malienne.

Le président français et son homologue nigérien, Issoufou Mahamadou, échangeront certainement sur les questions sécuritaires en prélude au mini-sommet de Pau, en France, prévu le 13 janvier 2020. Une rencontre axée sur la lutte contre le terrorisme dans le Sahel et qui va réunir les cinq présidents de la sous-région (Niger, Mali, Tchad, Burkina Faso et Mauritanie).

Le président français arrivera au Niger après une visite de trois jours (les 20, 21 et 22 décembre) en Côte d’Ivoire.

Lire aussi:

Le sommet de Pau entre la France et les présidents du G5 Sahel va se tenir finalement le 13 janvier 2020