L’Etat togolais veut doter chaque individu d’un numéro d’identification biométrique unique

(Agence Ecofin) - Doter chaque citoyen togolais, mais aussi tout individu résidant au Togo, d’un numéro d’identification biométrique unique, c’est l’ambition du gouvernement à travers le projet d’identification nationale biométrique « e-ID TOGO ». Il en a été question lors du Conseil des Ministres qui s’est tenu ce mercredi au Palais de la Présidence.

Ce projet entre dans le cadre du processus de modernisation et de réforme de l’administration publique engagé par l’Etat togolais. « e-ID Togo », vise à développer un système biométrique moderne qui identifie de manière unique tous les individus vivant sur le territoire national, avec pour objectif de disposer d’informations fiables permettant, notamment la fourniture ciblée de services publics et sociaux.

Le système e-ID Togo, permettra à terme, la délivrance de documents authentiques et de nouveaux documents d’identité sécurisés, conformes aux standards internationaux. En outre, l’utilisation d'un numéro unique d'identification et l’authentification biométrique des personnes, seront utiles pour parer au cas de fraudes et d’abus d’identité.