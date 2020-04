Une réunion entre les ministres des Affaires étrangères et des Armées, de France et du Sahel, est prévue le 27 avril

(Agence Ecofin) - Les ministres français Jean-Yves Le Drian et Florence Parly, respectivement en charge des Affaires étrangères et des Armées vont tenir le 27 avril 2020 par visioconférence une réunion avec leurs homologues du Sahel, a-t-on appris dans le communiqué du conseil des ministres des Affaires étrangères du Sahel, relayé par Niamey et les 2 Jours .

Une rencontre qui aura certainement comme thème principal l’insécurité grandissante dans la région. Ce sera une occasion pour les ministres du Sahel de rappeler la nécessité d’une coordination plus poussée avec les partenaires en vue de maintenir la synergie et la dynamique des échanges en matière de coopération sécuritaire, sanitaire, économico-sociale et humanitaire.

Rappelons que les ministres des Affaires étrangères sahéliens ont tenu le 15 avril dernier, en visioconférence, une rencontre au cours de laquelle ils ont plaidé pour que la communauté internationale leur accorde le statut de bénéficiaires prioritaires de l’aide internationale.