G5 Sahel : les chefs d’Etat en sommet extraordinaire au Niger, planifient leur réponse sécuritaire après les attaques d’Inatès

(Agence Ecofin) - Les chefs d’Etat du G5 Sahel se sont retrouvés, dimanche 15 décembre 2019, pour un sommet extraordinaire à Niamey. Une rencontre placée sous le signe de la sécurité.

Le président Issoufou Mahamadou, l'hôte de ce sommet, et ses pairs du Mali, du Burkina Faso, de la Mauritanie et du Tchad ont planché sur les stratégies à adopter pour mieux combattre les mouvances terroristes qui gagnent de plus en plus de terrain ces derniers mois.

Dans son discours, Issoufou Mahamadou a exhorté la communauté internationale à plus de solidarité « parce que c’est elle qui a pris la décision d’intervenir en Libye et cette crise libyenne amplifie aujourd’hui toutes les menaces qui pèsent sur nos Etats ».

Les 5 chefs d’Etat ont résolu à l’issue de ce sommet de renforcer leur coopération et d'oeuvrer à une meilleure coordination entre la force G5 Sahel, les forces nationales et les forces internationales alliées.

Rappelons que ce sommet, qui devait initialement se tenir à Ouagadougou, a été transféré à Niamey, en signe de solidarité envers le voisin nigérien, suite à l’attaque d’Inatès qui a fait 71 morts et plusieurs disparus dans les rangs des forces armées nigériennes. Attaque revendiquée par l’Etat islamique.