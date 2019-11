Le Nigeria, le Bénin et le Niger mettent en place des patrouilles frontalières communes anti-contrebandes

(Agence Ecofin) - Un comité tripartite a été créé par le Nigeria, le Bénin et le Niger afin de trouver des solutions à la réouverture des frontières entre ces trois pays.

Réuni le 14 novembre 2019 à Abuja au Nigeria, ce comité est chargé entre autres, de mettre en place une unité de patrouille des trois pays composée de garde-frontières anti-contrebande.



Celle-ci sera dotée du pouvoir d'arrêter toute personne en infraction, et de la transférer aux autorités compétentes d'un des trois pays aux fins d'enquête et de poursuites judiciaires. Le but étant de lutter conjointement et efficacement contre le phénomène de contrebande qui est la raison officielle à l'origine de la fermeture des frontières partielle mise en place par le Nigeria avec le Niger et le Bénin.

Au-delà de la lutte contre la contrebande du riz, la mission de ces unités de patrouilles va également s'étendre sur le renforcement de la répression contre la circulation d'autres articles et produits illicites. Mais également le partage d'informations et de renseignements sur la circulation des biens, des services et des personnes entre les trois pays.

Le comité sera dirigé par Marcellin Laourou, inspecteur des Douanes béninoises.

Lire aussi

Niger : Près de 500 camions bloqués à Konni à la frontière avec le Nigéria