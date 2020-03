La Suède va déployer 150 soldats au Mali pour lutter contre le terrorisme

(Agence Ecofin) - La Suède va déployer 150 nouveaux soldats au Mali dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C’est ce qu’a annoncé ce lundi 16 mars, Ann Linde (photo), ministre suédoise des Affaires étrangères dans un communiqué relayé par Reuters.

A ce contingent, devraient s’ajouter des hélicoptères pour faciliter le déplacement des troupes et la traque des djihadistes. Les nouveaux soldats devraient être déployés dans le cadre de la Task Force Takuba, un corps prévu pour regrouper des unités de forces spéciales en provenance de plusieurs pays européens et destiné à renforcer la lutte contre les groupes terroristes au Sahel.

« Cela permettra de mener plus facilement les activités de développement au Mali », a déclaré la ministre. Et d’ajouter : « cette décision nous permettra également de contribuer à la lutte contre le terrorisme international et, en fin de compte, de rendre la Suède plus sûre et plus sécurisée ».

La nouvelle annonce vient en réponse à l’appel lancé par le gouvernement français et les pays du G5 Sahel en faveur d’une plus grande mobilisation de la communauté internationale pour éradiquer la violence djihadiste dans le Sahel. Ces dernières années, la région a en effet enregistré une recrudescence des attaques visant civiles et militaires, malgré le déploiement de la force française Barkhane.

Pour rappel, plus de 200 militaires suédois sont déjà déployés dans le cadre de missions multinationales au Mali.

Moutiou Adjibi Nourou