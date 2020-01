Le Rwanda s’inspire du modèle israélien pour la protection de ses frontières

(Agence Ecofin) - Les ministères rwandais et israélien de la Défense ont organisé, ce mercredi 15 janvier 2020, à Kigali, un séminaire dans le but de partager leurs expériences en matière de sécurité et élaborer des stratégies pour mieux défendre leurs peuples.

Se félicitant de la tenue de cette rencontre, le ministre rwandais de la Défense, Albert Murasira, a indiqué que « cet événement ouvrira certainement de nouveaux horizons dans nos relations, contribuant à approfondir notre partenariat dans différents domaines, à s'engager dans des projets qui pourraient contribuer à résoudre des problèmes particuliers grâce au partage d'expériences, de connaissances, de savoir-faire et de technologies ».

Quant à Yair Kulas, directeur de la SIBAT (direction de la coopération internationale en matière de défense), il a réaffirmé le soutien de son pays à accompagner le Rwanda dans sa quête de sécurité.

Par ailleurs, évoquant les atouts de défense dont dispose l’armée israélienne, Yair Kulas a fait savoir qu’elle reposait sur la puissance technologique des principales industries de défense du monde.

« Les terroristes agissent à l'échelle mondiale. Par conséquent, nous devons les combattre à l'échelle mondiale [...] Pas seulement par des moyens militaires, mais en asséchant leurs ressources financières et leurs approvisionnements en armes », a-t-il conclu.

André Chadrak