Le Cap-Vert envisage un accord avec l'OTAN pour renforcer sa sécurité

(Agence Ecofin) - Le Cap-Vert négocie un accord avec l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN), a indiqué la semaine dernière Luis Filipe Tavares (photo), ministre cap-verdien des Affaires étrangères, cité par des médias locaux.

Le pays qui a annoncé depuis plusieurs mois son intention d’intégrer l’organisation militaire intergouvernementale, a démarré des pourparlers avec de nombreux pays dans un objectif d’amélioration de ses capacités de défense. Cette « alliance stratégique » avec l’OTAN vise à « garantir plus et mieux la sécurité » de l’archipel et notamment de son vaste espace maritime.

Le responsable a également annoncé que le pays vient de signer un protocole d'intention avec la France pour mener, dès 2020, des actions liées à la sécurité maritime au Cap-Vert. Ce, alors qu’une coopération tripartite avec la Serbie et les Emirats arabes unis devrait bientôt voir le jour dans le secteur de la défense et de la sécurité, pour former et entraîner les forces armées cap-verdiennes.

Moutiou Adjibi Nourou