Les USA offrent à l’armée camerounaise deux avions C-208 Cessna (24 milliards FCFA) dans la guerre contre Boko Haram

(Agence Ecofin) - Au nom des Etats-Unis, Peter Henry Barlerin (photo), ambassadeur américain accrédité au Cameroun, a remis, le 11 mai à Yaoundé, à l’armée camerounaise deux aéronefs C-208 d’une valeur de 24 milliards FCFA. Ceci dans le cadre de la guerre contre Boko Haram. C’était en présence, notamment, du ministre camerounais en charge de la Défense, Joseph Beti Assomo.

« Ces avions de surveillance représentent un nouveau lien dans la chaîne de notre excellente coopération pour améliorer la sécurité et l'efficacité des forces armées du Cameroun », a déclaré Peter Henry Barlerin. Avant d’ajouter que, pouvant voler de jour comme de nuit, partout dans l’Extrême-Nord du pays où sévit la secte islamiste nigériane, les deux C-208 peuvent fournir des informations en temps réel, par la vidéo et la photographie, des communications radio, aux décideurs nationaux et commandements opérationnels.

« L'extrémisme violent constitue une menace pour nous tous, pour notre stabilité et pour notre sécurité. Nous devons rester vigilants afin de ne pas laisser l'idéologie radicale des terroristes manipuler nos idéaux communs », a souligné l’ambassadeur américain.

Pour mémoire, c’est depuis 2014 que le Cameroun et ses partenaires du Bassin du lac Tchad, le Nigeria, le Niger et le Tchad, sont engagés dans une lutte acharnée contre Boko Haram et l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest. Un peu plus de 85 000 réfugiés nigérians vivent dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun. Le nombre de civils et militaires camerounais morts à cause des attaques de la secte islamiste nigériane Boko Haram dépasse actuellement 1500 personnes, selon les autorités de Yaoundé.

S.A