Côte d'Ivoire : les autorités ouvrent une enquête après le crash d'un avion militaire dans le nord, qui a fait cinq morts

(Agence Ecofin) - Un hélicoptère de l'armée ivoirienne déployé dans le cadre d’une mission de reconnaissance dans le nord du pays avait disparu dans la nuit du 9 au 10 septembre 2021. Il a été retrouvé ainsi que ses occupants, tous morts, dans des circonstances qui demeurent mystérieuses.

Les autorités militaires ivoiriennes vont ouvrir une enquête après qu’un hélicoptère MI 24 de l'armée s'est écrasé dans le nord du pays, non loin de la frontière ivoiro-burkinabé dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 septembre 2021. L'annonce a été faite par le ministère de la Défense ivoirienne dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

L'appareil était en « mission de reconnaissance », le long de la frontière nord du pays quand il a perdu le contact avec la station de contrôle. Les recherches ont permis de localiser l’aéronef qui s'est écrasé non loin d'un village situé dans le département de Téhini. Aucun membre de l’équipage composé de cinq personnes au total n’a survécu.

Notons que l’axe Tèhini-Togolokaye a déjà été le théâtre « d’une attaque complexe » visant une patrouille de reconnaissance de l’armée, le samedi 12 juin. Deux soldats et un gendarme y avaient laissé la vie.

Le crash du MI 24 survient alors que l'armée ivoirienne est aux aguets à sa frontière nord, depuis que la menace terroriste s'est concrétisée dans cette partie du pays. Depuis le début de l'année 2021, la Côte d'Ivoire connaît des attaques terroristes contre des positions militaires près de sa frontière avec le Burkina Faso. Au moins 6 militaires ont déjà péri dans ces attaques.

Bien que ces violences soient attribuées aux djihadistes qui sévissent dans plusieurs pays voisins de la Côte d’Ivoire, elles n’ont toujours pas été revendiquées.

Pour rappel, c’est le second appareil de ce type que perd l’armée ivoirienne, en un peu plus d’un an. Le 18 mars 2020, un hélicoptère MI 24 s’était déjà écrasé à l’aéroport d’Abidjan, par suite d’une mauvaise manœuvre.

Jean-Marc Gogbeu (stagiaire)

