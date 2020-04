Le Tchad annonce avoir abattu 1000 djihadistes de Boko Haram dans le cadre de l'opération « Colère de Boma »

(Agence Ecofin) - Environ 1000 terroristes de la secte Boko Haram ont été neutralisés par l’armée tchadienne, ces derniers jours. C’est ce qu’a annoncé jeudi 9 avril 2020, le colonel Azem Bernandoua Agouna, porte-parole de l’Armée nationale tchadienne (ANT).

Il s’agit du premier bilan de l’opération « Colère de Boma » lancée par le président Idriss Déby. Il fait également état de 52 soldats tchadiens tués et 196 blessés après huit jours de combats qui ont également permis aux forces de défense et de sécurité du Tchad de détruire 50 pirogues et de récupérer plusieurs armes individuelles et collectives.

L’opération qui s’est déroulée dans une vaste zone peuplée d’îlots, près de la frontière avec le Nigeria et le Niger, intervient en réponse à l’attaque djihadiste du 23 mars 2020 qui avait fait près de 100 morts dans les rangs de l’armée tchadienne. Moins d’une semaine après, le président Déby avait annoncé que le pays vengerait ses soldats, promettant d’« attraper et de détruire » Boko Haram.

Moutiou Adjibi Nourou

