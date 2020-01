Attaques terroristes : le nombre des victimes multiplié par cinq entre 2016 et 2019 au Niger, Burkina Faso et Mali (ONU)

(Agence Ecofin) - La liste des victimes des attaques terroristes s'est considérablement allongée ces trois dernières années. Selon les déclarations du chef du Bureau des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas (photo), devant les membres du Conseil de sécurité de l’ONU, le 8 janvier, le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont enregistré plus de 4000 morts en 2019 contre 770 en 2016.