Les Etats-Unis font un don de matériel militaire de lutte contre le terrorisme au Niger

(Agence Ecofin) - La coopération de défense américano-nigérienne vient de s'enrichir d'un nouveau don en matériel militaire, d’une valeur de 21 millions de dollars (12,4 milliards FCFA).

En effet, Washington, à travers son ambassadeur au Niger, Eric P. Whitaker, a remis aux autorités nigériennes treize véhicules blindés Mamba, deux stations HF de base, neuf Harris HF radios à dos d’homme, six Harris HF sur véhicule, 71 Motorola VHF et 71 GPS.

Ce matériel de sécurité et de défense est destiné à la lutte contre le terrorisme. « Cette cérémonie marque une fois de plus la vitalité des relations entre la République du Niger et les Etats-Unis », a déclaré Issoufou Katambé, le ministre de la Défense, au cours de la cérémonie de remise de ce matériel.

Toujours dans le cadre de la coopération militaire et la lutte contre le terrorisme, les Etats-Unis avaient déjà offert aux forces de défense nigériennes 29 véhicules blindés en 2016, a tenu à souligner le patron des forces armées nigériennes. Quant au chef de la diplomatie américaine, il a formulé le vœu que ce matériel « renforce la capacité du Niger à déployer ses forces du G5 Sahel et à améliorer la sécurité aux frontières avec le Mali et le Burkina Faso ».