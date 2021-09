CAN Cameroun 2021 : le gouvernement prépare une opération antiterroriste pour sécuriser les stades

(Agence Ecofin) - En prélude à la CAN 2021, le Cameroun prépare l’opération antiterroriste « Shield », prévue pour le 28 septembre. Cet exercice annoncé par le ministre de la Défense, lors d'une réunion de haut niveau, vise à empêcher toute tentative d’attaque terroriste lors des matchs.

Pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2021, le Cameroun tient à assurer la sécurité du plus grand rendez-vous africain de football. C’est dans cette optique qu’il va orchestrer le 28 septembre, l’opération « Shield » qui renferme une série d’exercices de simulation antiterroriste visant à répondre à d'éventuelles attaques pendant la compétition. L’information a été rapportée le lundi 6 septembre, par Joseph Beti Assomo, ministre de la Défense.

« Le but de cet exercice est de s’instruire et s'entraîner afin que les engagements opérationnels de demain ne soient qu’une répétition des exercices d’aujourd’hui », a-t-il fait savoir, avant d’ajouter : « cette fête du football africain va se tenir dans un contexte marqué par un certain nombre de foyers de tensions. En raison de cet environnement, le Cameroun se doit d’être capable d’assurer la sécurité de tous ».

Les autorités du ministère camerounais de la Défense ont par ailleurs déclaré qu’au cours de cet exercice, l'armée simulera une attaque visant un stade pendant un match de football et organisera une opération de sauvetage.

Le Cameroun fait face depuis 2014 aux attaques terroristes des combattants de Boko Haram qui sévissent dans la région frontalière du Nigeria. Les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ne sont pas épargnées par des groupes qui mènent une offensive contre l’armée.

Pour rappel, 29 pays sont attendus à la messe du football africain, prévue pour se tenir du 9 janvier au 6 février 2022.

Dorcas Loba (Stagiaire)