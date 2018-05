La Banque mondiale approuve une aide de 150 milliards FCFA pour la gestion des réfugiés nigérians et centrafricains au Cameroun

(Agence Ecofin) - La Banque mondiale a annoncé le 1er mai dernier, qu’une enveloppe de financement de l’Association internationale de développement (IDA), d’un montant de 274 millions de dollars (environ 150,2 milliards FCFA), a été approuvée en faveur de quatre projets d’appui aux réfugiés (nigérians et centrafricains), et aux populations d’accueil du Cameroun.

Cette enveloppe, indique la Banque mondiale, comprend un don de 130 millions de dollars au titre du sous-guichet de financements spécifiques de l’IDA pour les réfugiés.

Le Cameroun, selon l’institution financière mondiale, est le premier pays à bénéficier de ce nouveau sous-guichet régional de 2 milliards de dollars créé par l’IDA pour aider les pays à faible revenu, à répondre aux besoins des réfugiés et des populations d’accueil, grâce à une source de financements spécifiques.

« Ces ressources sont vitales pour aider le gouvernement à fournir des services adaptés aux réfugiés et aux communautés d’accueil. La plupart des réfugiés cohabitent avec les Camerounais dans les régions les plus démunies et les plus fragiles du pays, y compris dans la zone subissant les attaques de Boko Haram.», affirme Elisabeth Huybens (photo), directrice des opérations pour le Cameroun à la Banque mondiale.

« Le HCR se réjouit de ce financement destiné à améliorer l’accès des réfugiés et des Camerounais qui les accueillent à la santé, l’éducation et d’autres services sociaux, à travers des projets coorganisés avec la Banque mondiale et les autorités locales.», se félicite Kouassi Lazare Etien, représentant du HCR au Cameroun.

Selon le HCR, le Cameroun abrite actuellement et généreusement près de 350 000 réfugiés venus de la République centrafricaine et du Nigeria, avec déjà environ 10 000 nouvelles arrivées depuis le début de l’année 2018.

S.A