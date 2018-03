Nigeria: le régulateur télécoms veut collaborer avec l’US Army War College dans la cybersécurité

(Agence Ecofin) - La Commission des Communications du Nigeria ((NCC) veut collaborer avec l’US Army College dans le domaine de la cybersécurité.

Tony Ojobo, le directeur de la communication de la NCC, l’a révélé le 5 mars 2018, durant la cérémonie de réception d’une délégation d’étudiants de l’établissement d‘enseignement militaire.

Le porte-parole de l’organe public de régulation du marché télécoms a justifié le désir de collaborer avec l’US Army War College par la meilleure perception qu'ont les militaires des problèmes de cybercriminalité et de cybermenace comme questions majeures de sécurité nationale.

Lors de la Cyber Secure, Conference organisée par l'Association des experts de la cybersécurité du Nigeria (CSEAN), tenue du 4 au 6 avril 2017 à Abuja, et à laquelle des représentants de l’armée nigériane avaient pris part, Remi Afon, le président du CSEAN, avait estimé que le Nigeria ferait de plus en plus l’objet d’attaques au regard de la numérisation rapide de la vie des consommateurs, du gouvernement et des entreprises.

La télévision numérique ou les réseaux sociaux, le commerce électronique, les services bancaires et financiers sur Internet ou la gouvernance électronique pour la gestion des services gouvernementaux, sont autant de services qui démontrent que la société nigériane est de plus en plus exposée.

C’est conscient de ces risques inhérents au progrès numérique que le régulateur télécoms multiplie les partenariats avec divers organismes internationaux susceptibles de lui fournir une expertise dans le domaine de la cybersécurité. Il veut être en mesure de répondre avec efficacité aux menaces qui se font de plus en plus sophistiquées.