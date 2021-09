Centrafrique : le chef anti-balaka Eugène Barret Ngaikosset de nouveau capturé

(Agence Ecofin) - L’ancien capitaine de la garde républicaine centrafricaine et chef anti-balaka Eugène Ngaikosset a été arrêté le samedi, alors qu’il s’était présenté à une cérémonie militaire officielle. Il était recherché pour plusieurs crimes de guerre et d’Etat.

Le gouvernement centrafricain a annoncé l’arrestation le samedi 4 septembre, d’Eugène Barret Ngaikosset, chef anti-balaka en fuite depuis mai 2015. L’homme était un proche de l’ancien président François Bozizé, dont il a dirigé une unité de la garde rapprochée. Emprisonné pour « comportements flagrants constitutifs d’atteinte à la sûreté intérieure de l’État, de complot, d’incitation à la guerre et à la désobéissance civile, à la haine, et complicité », il s’était évadé de Bangui dans des circonstances non encore élucidée.

Alert news: Eugène Ngaïkosset,alias Boucher de Paoua,a été arrêté ce matin et détenu à la #SRI à Bangui pour un transfert imminent à la @CourPenaleInt . Il a été cité dans plusieurs rapports des ONGs des droits de l'homme et présenté comme l'homme de main de l'ex président Bozizé pic.twitter.com/iwRaR7gPsP — Ndjoni Sango (@ndjoni_sango) September 4, 2021

C’est lors de la cérémonie d’inauguration de la base logistique de l’armée centrafricaines dans le village de Liton, que Ngaikosset a été aperçu, en uniforme, selon les propos du ministre de la Justice, Arnaud Djoubaye Abazene. Pourtant, le ‘’Boucher de Paoua’’, ainsi surnommé pour ses exactions dans le nord-ouest du pays en 2005, était recherché par la Cour pénale internationale et n’avait pas été convié aux manifestions.

Une enquête de l’ONU affirme que « lui et d’autres combattants anti-balaka se sont alliés à des rebelles de l’ex-Séléka pour déstabiliser le gouvernement de transition de la République centrafricaine », rapport aux troubles qui avaient secoué Bangui en septembre 2015.

Feriol Bewa