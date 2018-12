Le Maroc va acheter des équipements évolués pour 162 chars Abrams pour 1,25 milliard $

(Agence Ecofin) - Le département d’Etat américain a approuvé la vente au Maroc d’équipements et d’armements évolués destinés à équiper 162 chars de type Abrams pour 1,25 milliard de dollars, a annoncé l’Agence de coopération en matière de sécurité et de défense (DSCA) relevant du département américain de la Défense, dans un communiqué publié le 29 novembre.

Le Congrès américain a été avisé de cette vente, dont le contractant principal sera le fabricant de véhicules militaires General Dynamics Land Systems, a ajouté la même source.

Le contrat porte, entre autres, sur 162 mitrailleuses M2 à montage sur châssis Chrysler, 324 mitrailleuses M240, 1 035 M865 Sabot Rounds et 1 610 M831 Al Heat Rounds, 162 systèmes radioélectriques au sol et aéroportés à canal unique (SINCGARS), 162 émetteurs récepteurs RT-1702, 162 lance-grenades fumigènes M250, des pièces de rechange, des équipements de soutien et une mise à niveau des moteurs et des transmissions.

« Cette vente appuiera les objectifs des Etats-Unis en matière de politique étrangère et de sécurité nationale en améliorant la sécurité et la capacité d’un allié important de l’OTAN », a souligné la DSCA, indiquant que le contrat « ne modifiera pas l’équilibre militaire de base dans la région ».

Selon le dernier rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), le Maroc est le deuxième plus gros importateur d’armes lourdes en Afrique, derrière l’Algérie, durant la période 2012-2016.

