Chasse de sous-marin israélien en Algérie : le ministère de la défense dément

(Agence Ecofin) - Le ministère de la Défense algérien a démenti les rumeurs faisant état d’une poursuite de sous-marin israélien par ses forces navales lors des exercices du RADAA 2021.

Depuis 3 jours, une rumeur selon laquelle un sous-marin israélien aurait été pris en chasse au large d’Oran par des bâtiments algériens circule sur internet. Le ministère de la Défense algérien a formellement démenti cette information via un communiqué sur son site officiel. L’institution a affirmé que l’exercice naval combiné RADAA 2021 s’est déroulé avec succès et sans incident.

L’annonce avait été lancée jeudi dernier par Darko Todorovski, un journaliste russe spécialiste des questions militaires, citant comme source un groupe Telegram. Le site Menadefense a quant à lui fait état de la détection passive d’un sous-marin israélien de classe Dolphin, le 27 septembre lors de la phase préparatoire de l’exercice. Selon lui, le sous-marin probablement en quête de renseignements techniques a été identifié et escorté hors des eaux territoriales algériennes.

The Algerian Ministry of Defense confirmed on its FB page that the incident with the Israeli and Algerian submarines did not happen.

I sincerely apologize for the published news.

But the Telegram groups from which I took the information claims that the event took place. https://t.co/IwOLTtfjKj