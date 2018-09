Un réseau mondial d’organisations humanitaires lance une police d’assurance contre la sécheresse au Sénégal

(Agence Ecofin) - Start Network, un réseau mondial constitué d’une quarantaine d’organisations humanitaires nationales et internationales a annoncé qu’il mettra en place une police d’assurance pour couvrir les risques liés à la survenance de la sécheresse au Sénégal.

En se basant sur des indicateurs comme les données pluviométriques qui renseignent sur les niveaux de précipitations, Start Network pourra prévenir l’arrivée de cette catastrophe naturelle et apporter une réponse précoce pour limiter les dégâts.

A travers ce mécanisme, ces organisations humanitaires pourront mobiliser plus rapidement des financements afin de secourir et d’indemniser les victimes lors de la survenance de la sécheresse et non après le passage de celle-ci.

« Cette police d’assurance permettra aux agriculteurs et à leurs familles de protéger le bétail et d’autres biens de valeur avant que les effets les plus dévastateurs de la sécheresse ne se fassent ressentir. Start Network pourrait aider plus de 200 000 personnes grâce à des indemnisations en espèces et aussi par la mise en place de projets nutritionnels ou agricoles » a fait savoir un responsable d’une des organisations de start Network.

Chamberline Moko