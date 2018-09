Nigeria : l’armée dément avoir perdu 30 soldats dans une attaque attribuée jeudi dernier à Boko Haram

(Agence Ecofin) - Par la voie de son directeur des relations publiques, le brigadier général Texas Chukwu, l’armée nigériane a formellement démenti avoir perdu 30 soldats dans le village de Zari, dans le nord de l’Etat de Borno, suite à une attaque attribuée, jeudi dernier, à Boko Haram.

Une information qui avait pourtant été abondamment relayée par la presse nigériane et internationale.

Qualifiant ces informations de « fruit de l'imagination », le brigadier général Texas Chukwu a expliqué que les insurgés n’ont attaqué aucune formation militaire, mais sont plutôt venus pour piller des denrées alimentaires et extorquer de l’argent à la population locale.

Ajoutant que les insurgés avaient été repoussés par les troupes terrestres de la force opérationnelle, déployées dans le cadre de l'opération Lafiya Dole, et qui étaient étroitement soutenues par la force opérationnelle aérienne.

« Au cours des combats, les troupes aériennes et terrestres ont déclenché un énorme volume de tirs, neutralisant plusieurs d’entre eux [les insurgés, Ndlr] et leurs armes », a révélé Texas Chukwu. « Les Boko Haram ont pris quelques-uns de leurs cadavres et se sont enfuis tandis que d'autres se sont échappés avec des blessures par balle ».

Le brigadier général a, par ailleurs, précisé que le calme et la sécurité avaient été restaurés dans les communautés touchées.

S’insurgeant contre la diffusion d’informations erronées concernant ces évènements, Texas Chukwu a déclaré qu’il est « très regrettable que les gens restent assis dans le confort de leurs zones et fabriquent des histoires qui n'existent pas, en particulier les médias internationaux ». Ajoutant : « de tels récits erronés, nous avons toujours cru que ce sont des tentatives délibérées de promouvoir Boko Haram et leurs activités contre la souveraineté du pays ».