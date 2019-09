Niger-Allemagne: un protocole d'accord pour renforcer la coopération militaire

(Agence Ecofin) - Le Niger et l’Allemagne ont signé la semaine dernière, un nouveau protocole d’accord. Conclu par les ministères nigériens et allemands de la Défense, le nouveau document vise à renforcer la coopération militaire nigéro-allemande.

Le nouveau protocole d’accord concerne la formation, le conseil et l’équipement des forces armées nigériennes par le gouvernement allemand, et la mise en place des infrastructures pour les soutenir. Il intervient dans un contexte de redynamisation ces dernières années, de la coopération entre Berlin et Niamey, notamment dans le cadre de la lutte anti-terroriste. Ainsi, la nouvelle coopération contribuera à améliorer davantage les capacités de la défense nationale nigérienne contre les groupes terroristes, la réaction aux crises et la résolution de situation de prise d’otages.

En octobre 2017, la chancelière Angela Merkel avait annoncé un investissement de près de 27 millions d’euros pour aider le pays d’Afrique de l’Ouest sur le plan militaire et contribuer à son développement. Depuis, Berlin essaye de mettre en place dans le pays, des projets sur l’agriculture productive, la décentralisation et la bonne gouvernance, la sécurité et l’éducation. Cet éventail de projets s’inscrit dans le cadre d’une stratégie visant à contenir la vague de migrants clandestins en provenance du Sahel à destination de l’Europe, notamment via le Niger, l’un des principaux pays de transit de ces migrants.

« Aujourd’hui l’Allemagne est très heureuse d’avoir signé cette entente au regard de l’importance de la coopération militaire dans les relations nigéro-allemandes devenues plus étroites ces dernières années. Et nous espérons qu’elles continueront de se renforcer, dans l’avenir », a à cet effet indiqué Valerie Polydore, représentante du ministre allemand de la Défense, citée par l’Agence nigérienne de presse.

Moutiou Adjibi Nourou