Burkina Faso : une nouvelle attaque terroriste fait 13 morts ce vendredi, à Ouagadougou (officiel)

(Agence Ecofin) - Une attaque armée a visé, ce vendredi 02 mars 2018, l’ambassade de France au Burkina Faso et l’état-major général des armées à Ouagadougou, la capitale du pays, causant la mort de 13 personnes, dont 06 assaillants et 07 membres des forces de défense et de sécurité du pays.

Qualifiée de « terroriste », cette attaque a également fait une soixantaine de blessés, selon un premier bilan provisoire. A cet effet, un poste avancé a été ouvert aux blessés au Stade municipal Issoufou Joseph Conombo, à l’hôpital Blaise Compaoré et à l’hôpital Yalgado Ouédraogo de la ville.

Selon le ministre burkinabé de la Communication, Remis Fulgance Dandjinou, « l'état-major est en train d'être sécurisé, notamment car des explosifs ont été déposés par les assaillants ».

Du côté français, l’entourage du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a précisé que la situation était « sous contrôle » à l'ambassade de France et à l’Institut français, mais les unités spéciales des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso étaient toujours « en opération », cet après-midi.

A noter que cette nouvelle attaque terroriste qui a secoué la capitale Ouagadougou, constitue la troisième depuis 2016.

On se rappelle, en effet, que le 15 janvier 2016, 30 personnes, dont 06 Canadiens et 05 Européens, avaient été tuées au cours d’une attaque djihadiste contre l'hôtel le Splendid et le restaurant Cappuccino, dans le centre de la ville. Par la suite, le 13 août 2017, deux assaillants avaient ouvert le feu sur un café-restaurant hallal, le Aziz Istanbul, situé sur la principale avenue de la capitale, faisant 19 morts et 21 blessés.