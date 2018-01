L’Algérie va exporter du pétrole vers Cuba en échange de médecins

(Agence Ecofin) - L’Algérie et Cuba ont signé, ce mardi, un accord bilatéral en vertu duquel l’Ile sera approvisionnée en pétrole algérien sur les trois prochaines années, en échange de l’envoi d’un nombre important de médecins cubains dans ce pays d’Afrique du nord.

La baisse de l’approvisionnement en pétrole à partir du Venezuela, ces dernières années, a poussé le gouvernement cubain à se tourner vers l’Algérie pour subvenir à ses besoins en énergie. En 2017, par exemple, Cuba a importé 2,1 millions de barils de pétrole algérien.

De son côté, l’Algérie fait face à une grave crise au niveau de son système de santé. Les médecins résidents étant en grève depuis environ trois mois. Ajouté à cela, la crainte d'un départ massif des médecins algériens vers la France. Ceci, en raison d’un décret exécutif français permettant, depuis novembre 2017, aux médecins étrangers d’obtenir une autorisation d’exercice « temporaire » dans le pays.

A noter, par ailleurs, qu’un tel accord n’est pas nouveau pour Cuba. Le pays avait, en effet, déjà envoyé plus de 13 000 médecins au Venezuela en 2004. En contrepartie, 53 000 barils par jour, était destiné à l’île.

Il importe de relever également qu’avec des recettes estimées à plus de 11 milliards $ en moyenne par an, entre 2011 et 2015, l’exportation de médecins constitue la première source de devises pour Cuba, devant le tourisme.

A fin 2016, les médecins cubains exerçaient dans 62 pays dans le monde. Répartis dans 24 pays d’Amérique latine et des Caraïbes, 27 pays d’Afrique subsaharienne, 7 pays d’Asie et du Pacifique, 2 pays du Moyen-Orient et d’Afrique de l’est, ainsi qu’en Russie et au Portugal.

Au total, Cuba comptait 90 161 docteurs à fin 2016, incluant ceux travaillant à l’étranger.

Borgia Kobri