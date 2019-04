La Guinée lance un important projet de renforcement de son système sanitaire financé à hauteur de 20 millions d’euros par l’Italie  

(Agence Ecofin) - Le gouvernement guinéen a procédé récemment au lancement officiel d’un important projet de renforcement de son système de santé à l’échelle nationale.

Dénommé projet de soutien au système sanitaire national en Guinée (P3SN), il s'articule autour de trois composantes, à savoir : la construction, la réhabilitation et l’extension des infrastructures sanitaires ; l’équipement des structures de soins primaires et de référence ; et le renforcement des capacités du personnel de santé.

Ainsi, le P3SN qui va s'étendre sur deux (2) ans prévoit la construction d'un (1) centre médico communal, de six (6) centres de santé urbains et de quatre (4) centres de santé améliorés dans les régions de Kindia, Mamou, Boké, Labé, Faranah, Kankan et NZérékoré.

Le projet envisage aussi la rénovation et l'équipement de l'hôpital préfectoral de Siguiri et l'équipement de l'hôpital préfectoral de Kérouané. Ainsi que la reconstruction et l'équipement de l'institut de nutrition et de santé de l'enfant, tout comme l'équipement du Centre national d'hémodialyse de Conakry.

A cela s’ajoute la restructuration, l'équipement et la formation des départements d'imagerie médicale des hôpitaux préfectoraux de Dinguiraye, Koundara, Coyah, Forécariah, Télimélé, Pita, Dalaba, Mali, Lélouma, Kissidougou, Kouroussa et Guéckédou.

Sur le plan du renforcement des capacités, 500 prestataires à différents niveaux bénéficieront de formation en santé maternelle, santé publique, épidémiologie, soins d'urgence, etc.

Notons que le P3SN est financé à travers un prêt de 20 millions d’euros remboursable, sur une période de 30 ans avec un taux d’intérêt concessionnel de 0 %, accordé par l’Italie à la Guinée en septembre 2018.

Zeinab Dosso (stg)